Kar yağışı sırasında oluşan tipide araçlar yolda kaldı

İHA 27 Ocak 2022 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:40

Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde etkili olan tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçların yardımına karayolları ve polis ekipleri koştu. Mahsur kalan araçlar kurtarılarak ilçe merkezine getirildi. Gürün Kaymakamlığı sürücülere Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgelerde kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine polis ekipleri tarafından izin verilmiyor.