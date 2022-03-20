Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli

DHA 20 Mart 2022 Pazar 13:09 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 13:09

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Topdağı bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı, 4 metreye ulaştı. Erzurum'dan Kars'a dün gece hareket eden turistik Doğu Ekspresi, Horasan ilçesinde kar temizleme çalışmasının devam etmesi nedeniyle bekletildi. Yol açma çalışmasının aralıksız devam ettiği bölgede Kars'tan sabah saatlerinde Ankara'ya gedecek olan Doğu Ekspresi yolcuları da Kars Garı'nda bekletildi. Yolcular, karşılıklı olarak Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'a kara yoluyla taşındı.

Kar yağışının yolculuklarına renk kattığını söyleyen turistik Doğu Ekspresi yolcuları ise karlı yollardan geçmenin heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan özellikle tünel giriş ve çıkış noktalarında yoğun karın bulunduğu bölgede, tren rotatiflerle yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.