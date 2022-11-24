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Kar yağışını duyan Uludağ'a koştu

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a çıkarak kartopu savaşı yaptı. Bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı.

IHA24 Kasım 2022 Perşembe 07:06 - Güncelleme:
Kar yağışını duyan Uludağ'a koştu
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Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da akşam yağan yağmur gece itibari ile yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Oteller bölgesini de beyaza bürüyen kar kalınlığı bazı yerlerde ise 5 santimetreye kadar ulaştı. Uludağ'da yılın ilk kartopu savaşını başlatan vatandaşlar, fotoğraflar çekerek yağan karın keyfini çıkardı.

Kar keyfini çıkarmaya gelen vatandaşlar, "Uludağ'da kar yağışı olduğunu duyduk. Hemen oteller bölgesine çıktık. Çok güzel bir görüntü var. Sezonu Kasım ayında açtık" diye konuştular.

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