27 Aralık 2025 Cumartesi
  Kar yağışıyla kazalar peş peşe geldi: Bolu Dağı Tüneli'nde 6 araç birbirine girdi
Güncel

Kar yağışıyla kazalar peş peşe geldi: Bolu Dağı Tüneli'nde 6 araç birbirine girdi

Bolu Dağı'nda etkisini artıran yoğun kar yağışı, TEM Otoyolu'nda zincirleme kazaya yol açtı. Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazada İstanbul yönü uzun süre tek şeritten verildi.

IHA27 Aralık 2025 Cumartesi 20:18
Kar yağışıyla kazalar peş peşe geldi: Bolu Dağı Tüneli'nde 6 araç birbirine girdi
Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde ulaşımın uzun süre tek şeritten sağlandığı kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Bölgede etkisini artıran kar yağışı ve kayganlaşan zemin nedeniyle, İstanbul istikametine seyir halinde olan 6 araç kontrolden çıkarak birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otoyolun İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

O ANLAR KAMERADA

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Öte yandan, kaza sonrası yaşananlar ve araçların durumu yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

