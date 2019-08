Kara birliklerimiz koridor yolunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi: “Anadolu’nun en doğusundaki Malazgirt’te açtığımız bu coğrafyanın kapılarını sadece 3-4 yıl sonra batıdaki İznik’te yeni bir devlet kurarak ebediyen mühürledik. Uzunca bir süre milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak kültürlerinden koparmaya çalışanların senaryolarını boşa çıkardık. Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak, çıtayı daha da yukarı taşıdık.”

ASIL FETİH GÖNÜLLERDE

“Yaklaşık yarım asır sonra bizler göremesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak, çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır. Zaferlerimize ne kadar güçlü sahip çıkarsak, bu vizyonu hayata geçirme irademizi de o kadar diri tutarız. Hep söylediğim gibi, bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların, sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin, zihinlerin fethidir. Ecdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle yönettiği coğrafyalar maalesef ki bugün zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkı söylemekten alıkoyamaz. Diyarbakır’da yavrusu kaçırılıp öldürülen, diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi. Biz dik duracağız. Bu insanların yavruları istismarına izin vermeyeceğiz. Suriye’de katliam var, yıkım var. Her gün masum kanı döküyor. Bugün Kudüs’te, Filistin’de zulüm var. Haydut devlet, üç dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudus’ü hoyratça gaspa çalışıyor.”

ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“Arakan’dan Keşmir’e her yerde Müslümanlara yönelik tehditler devam ediyor. Daha dün yakın bir tarihte Balkanlardan Karabağ’a farklı coğrafyalarda yaşanan katliamları unutmadık. Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyi yapmak isteyen alçakları da unutmadık. Evlerimizin kapısına getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımızın ötesine taşımış durumdayız. İnşallah bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Bin yıldır kanla ve terle yoğurarak vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize şahitlik edecektir. Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bizim davamız da hep inşa davası olmuştur.”

FARKLI TERCİHLER

Gazi Mustafa Kemal’in Çanakkale ruhunu yaşatmakta kararlı mıyız? Bugün Türkiye tarihinden aldığı güçle her alanda büyük bir mücadele içindedir. FETÖ’cü hainler bir hain darbe girişimiyle ülkemizi işgale yeltendiklerinde karşılarında bir milleti buldular. Buradan mücadeleye verdiği samimi desteği için sayın Bahçeli’ye ve heyetine teşekkürü bir borç biliyorum. Diğer partilerden ve toplumun her kesimden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu kutlu mücadelenin içinde yer almayanlar var. Siyasette, sporda, sanatta, kültürde…Farklı tercihler saygıyla karşılanır. Ancak konu bekamız olunca farklı saflarda yer almanın saygıya layık bir tarafı yoktur.”

GEREĞİNİ YAPARIZ

“Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz söyleminizle onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Ana muhalefetin başı ‘’Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var’’ diyor. Bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, bizim orada ne işimiz var. Sen bu işleri anlamıyorsun. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk’ün partisiyiz diyeceksin, öte taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Biz Adana mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz. Trabzon’da CHP yönetimine samimi bir çağrı yaptık. Bu partinin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz. Ege’de ABD, İngilizler, Fransızlar var. Ama orada tek ülke yok. Türkiye orada yokmuş. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var, sismik araştırma gemilerimiz var. Orada fırklateynlerimiz var.”

MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ

“Silahlı hava araçlarımız her an hazır vaziyette. Bunu görmüyor. Nedir o? Fatih, Yavuz, devasa ay yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Öğreteceğiz. Lafla biz Atatürk’ün partisiyiz olamaz. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. Benim milletim bizim Doğu Akdeniz’de neler yaptığımızın hesabını soracak. Hiç kimsenin milletimizin birliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yoktur. Siyasette makamlar gelip geçicidir, Kalıcı olan geride hangi başarıların bırakıldığıdır. Ecdad yeri geldiğinde canını feda etmiştir. Bugün güvenlik güçlerimiz her gün hayatlarına pahasına bir mücadele içindedir. Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3… İçerde ve dışarda teröristleri inine kadar kovalamaya devam edeceğiz. Bu arada tabii ki şehitlerimiz de var ama bizim şehitlerimiz kimseyle mukayese edilmez. Bizimkiler şahadet şerbetini içenler, peygamberimize komşu olanlar… Cumhurbaşkanından başlayarak ülkenin tüm yöneticileri 24 saat ülkemize hizmet için çalışıyoruz. Malazgirt’in hemen aşağısı Van gölüdür. Bugün de teröre örgütleriyle mücadelemizin zaferlerini Malazgirt’te hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Bölgedeki hesapların karışıklığı yolumuzdan alıkoyamayacaktır.”

GÜVENLİ BÖLGE

“Savuna, İçişleri, güvenlik güçlerimiz bu yolda devam ediyor. Birilerinin dokunulamaz gördüğü pek çok sorun gibi Fırat’ın doğusundaki meseleyi de hal yoluna koyuyoruz Önceliğimiz diplomasi, uzlaşmadır. Bu zeminde bir netice alabilirsek ne ala. Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanırsak tüm hazırlıklarımız tamamadır. Kendi planlarımızı hayata geçiririz. Şu anda SİHA’larımız, İHA’larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi, tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu yakından görme imkanına kavuşacağız. İdlib’de rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var, bugün Putin ile görüşeceğiz. İnşallah bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız. Irak merkezi hükümeti, kuzeydeki yönetim yanında İran’la işbirliği halinde yürüttüğümüz operasyonlar herkes açısından olumlu gelişmeler doğuracaktır.”

AHLAT OTAĞI’NDA ZAFER SOHBETİ

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde kurulu, “1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı”nı ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli Otağ’da kaftan giyip zafer sohbeti etti. Bu arada Malazgirt Zaferi kutlamaları için Muş’a giden MHP Lideri, uçak korkusunu yendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenecek törenlere katılmak üzere Muş’a gitti. Uçak korkusu nedeniyle sürekli karayolunu kullanan MHP Lideri, Muş’a uçakla gitmeyi tercih etti. Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı’nda partililer tarafından karşılandı. MHP Lideri, son olarak 2015 yılında Almanya’da Avrupa Türk Konfederasyonu’nun düzenlediği etkinliğe katılabilmek için uçağa binmişti.

Malazgirt’ten aldığımız cesaretle yolumuza devam