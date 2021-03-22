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  • Kara kışa rağmen sağlık çalışanları hamile kadın için seferber oldu! Ambulans uçakla hastaneye yetiştirildi
Güncel

Kara kışa rağmen sağlık çalışanları hamile kadın için seferber oldu! Ambulans uçakla hastaneye yetiştirildi

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebudak köyünde doğum sancıları başlayan Gülbahar Demirtaş (26), ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

DHA22 Mart 2021 Pazartesi 23:06 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:18
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Ağrı ile Van sınırında bulunan Diyadin ilçesine bağlı 2600 rakımlı Dedebulak köyünün yolları her iki istikamette de kapandı. Bugün saat 08.30 sularında doğum sancıları başlayan 2 çocuk annesi Gülbahar Demirtaş'ın yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Yapılan görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter, hamile kadın için havalandı. Köyün yakınında uygun alana inen helikoptere alınan Demirtaş, saat 10.20 sularında Van Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hemen doğumhaneye alınan Demirtaş, 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. Erkek bebeğe, aile tarafından Fırat ismi verildi.

Genel durumları iyi olan ve takipleri devam eden anne ile Fırat bebeğin 2 gün sonra taburcu edilmesi planlanıyor.

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