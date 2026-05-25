Gülistan Doku soruşturması kapsamında Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkarmasının ve AKŞAM'ın New York'ta bulmasının ardından gözaltına alınan Umut Altaş ilginç iddialarda bulundu.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, ABD'deki gözaltı merkezinde ikinci telefon hakkını kullanan Altaş, Gülistan'ın cesedinin Tunceli Valiliği'nde olabileceğini öne sürerek, "İçerideki kişi Türkay Sonel değil, içeriye başkasını sokmuş. Şu an firarda. DNA testi yapılsın" dedi.

Altaş cinayetin üzerine yıkılmaya çalışıldığını belirterek, "Gerçek adaletin sağlanması için onun yakalanması lazım. Benim üzerime tuzak kuruyorlar. Türkay cinayeti benim üzerime atmak için arabada beni yanında gezdirdi" dedi.

