Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'nin resmi davetlisi olarak bulunduğu Finlandiya'da Kara Kuvvetleri Karargahı'nı, Helsinki Büyükelçiliği'ni ve Helsinki Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

��️18-19 Kasım 2024



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'nin resmî davetlisi olarak bulunduğu Finlandiya'da Kara Kuvvetleri Komutanını, Helsinki Büyükelçiliğini ve Helsinki Askerî Ataşeliğini ziyaret... pic.twitter.com/NRZXB5vKox — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2024