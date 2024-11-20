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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi ziyaret etti.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 19:13 - Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'nin resmi davetlisi olarak bulunduğu Finlandiya'da Kara Kuvvetleri Karargahı'nı, Helsinki Büyükelçiliği'ni ve Helsinki Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

  • Kara Kuvvetleri Komutanı
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