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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 35'i görevde 50 astsubay için FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 35'i görevde bulunan 50 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde devam ettiği belirtilen açıklamada, gözaltı kararı alınanların 35'inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün Ankara'da bulunduğu, 24 ildeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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