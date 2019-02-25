Kara Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonlarında çok sayıda gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı. FETÖ'ye peş peşe operasyon haberleri geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem üyeleri ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astsubay ve Ticaret Bakanlığında aktif görevli 1 mahrem üye olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 67'sinin muvazzaf asker olup, halen aktif görevde oldukları kaydedildi. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
FETÖ'TE DARBE ÜSTÜNE DARBE
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