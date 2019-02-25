İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3141
  • 6,037
  • 227.219
  • 104.569
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kara Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonlarında çok sayıda gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı. FETÖ'ye peş peşe operasyon haberleri geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem üyeleri ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astsubay ve Ticaret Bakanlığında aktif görevli 1 mahrem üye olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.  Gözaltına alınan asker şüphelilerin 67'sinin muvazzaf asker olup, halen aktif görevde oldukları kaydedildi. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.  

FETÖ'TE DARBE ÜSTÜNE DARBE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanlarından FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 5 i ihraç, 4'ü de aktif çalışan 9 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle Ankara'da gözaltı emri verildiği, şu ana kadar 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olup, yurt dışında olabileceği öğrenildi.  
 

 

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Brandalarla örtülü 250 araçlık konvoy Suriye'ye girdi

Brandalarla örtülü 250 araçlık konvoy Suriye'ye girdi

15'i muvazzaf 18 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

15'i muvazzaf 18 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

NASA'nın keşif aracı 'Güvenli Mod'a girdi

NASA'nın keşif aracı 'Güvenli Mod'a girdi

FETÖ'ye dev darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye dev darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

'100'ün üzerinde FETÖ teröristi Türkiye'ye getirildi'

'100'ün üzerinde FETÖ teröristi Türkiye'ye getirildi'

Personel alımı için ön başvurular başladı

Personel alımı için ön başvurular başladı

Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon düştü

Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon düştü
 

POPÜLER HABERLER

CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası

CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA