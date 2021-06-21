21 Haziran 2021 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:38

Kara mantar hastalığı Dünya korona virüsü salgınıyla mücadele ederken virüsün vurduğu Hindistan'da yayılmaya başlayan kara mantar hastalığı (Mukormikoz) paniğe yol açtı. Virüs son olarak Arjantin'e sıçradı. Hastalığın ülke dışına çıkması, dünyaya yayılması açısından büüyük panik oluşturdu. Peki Kara mantar hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? İşte Hindistan'daki kara mantar hastalığı ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüs gibi yayılan kara mantar insandan insana bulaşmazken zayıf bağışıklık sistemindeki kişilere ciddi enfeksiyon riskleri taşıyor. Uzmanlar Kovid-19 atlatanların yakalandığı kara mantar hastalığının bazı durumlara ölümcül olabileceğinin altını çiziyor. İşte "kara mantar hastalığı nedir, belirtileri nedir" gibi soruların cevabı.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.

Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

Burundan vücuda girerek sinüsleri ve beyni etkileyen siyah mantardan enfekte olanlarda, burun tıkanıklığı, yüzde şişme, burunda siyah kabuklanma, baş, yüz ve göz ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Doktorlar, bu hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.

Bu mantarın vücuda girmesi veya teması sonrası kana karışarak tüm vücuda ama özellikle de beyine, akciğerlere, sinüslere, burun içine ve gözlere zarar verir. Erken teşhis ve tedavi edilmediğini %50 öldürücü bir hastalıktır.

KARA MANTAR HASTALIĞI BULAŞICI MI?

En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur.

Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.

Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebi