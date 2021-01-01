Kara para aklama soruşturması! 5 bin TL maaşla 7 milyonluk villa almış

01 Ocak 2021 Cuma 15:50 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 15:50

SBK Holding'e yönelik "132 milyon dolarlık kara para aklama" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı.

TRT Haber'in haberine göre, SBK Holdingin Lüksemburg'taki şirketinin sahibi olarak görünen bekçi, Türkiye'deki bir şirketin yönetim kurulu başkanı olduğunu kabul etti. "Lüksemburg'takinden haberim yok, üzerime kim yaptıysa hakkımı helal etmiyorum" dedi. Aylık geliri 5 bin lira olan bekçinin 7 milyon liralık Bebek'teki villayı ise, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği parayla aldığı belirlendi.

5 BİN LİRA MAAŞLA 7 MİLYON LİRALIK VİLLA, 100 MİLYON LİRA SERMAYELİ ŞİRKET

Ayda 5 bin lira geliri vardı, İstanbul Bebek'te 7 milyon liralık villa aldı. 100 milyon lira sermayeli Lüksemburg'taki şirketin de sahibiydi. Kara para aklama operasyonunun kilit şüphelilerinden, şirketin bekçisine ilişkin dikkat çeken yeni bilgilere, TRT Haber ulaştı.

HEM BEKÇİ HEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ziyaettin Bartık, SBK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerinden birinde bekçilik yapıyordu. Holdingin paravan olarak kullandığı isimlerden biri olduğu anlaşıldı. Hatta şirket bekçisi olsa bile, Korkmaz'a bağlı şirketlerden birinde, yönetim kurulu başkanı olduğunu kabul etti.

KARA PARA AKLAMADA AKTİF ROL ALMIŞ

Soruşturma kapsamında Bartık'ın Bebek'te 7 milyon lira değerinde bir villa aldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde kara para akladıkları değerlendiriliyor.

"2015 yılında 7 milyon liraya aldım. Ev icra üzerinden satışa çıkmıştı. Parayı Sezgin Baran Korkmaz’dan aldım. Evde hiç oturmadım. Sonra vergi borçlarını ödeyemedim, evi sattım. Parayı Sezgin Baran Korkmaz’a verecektim. 'Borçlarını öde' dedi, almadı. Ben de, benim, çoluğumun, çocuğumun borçlarımı kapattım."

Soruşturma kapsamında, holdinge bağlı 8 şirketin aynı adreste olduğu belirlendi. Bu şirketler, sahte evraklarla alım satım yapıyormuş gibi gösteriliyordu. Ancak hiçbir faaliyet tespit edilmedi.

"103 MİLYON LİRALIK ŞİRKETTEN HABERİM YOK"

Adına Lüksemburg'ta kurulmuş 11 milyon 500 bin euro, yani 103 milyon Türk Lirası sermayeli şirketten ise haberinin olmadığını iddia etti. “Bilgim yok, üzerime kim yaptıysa hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Bekçi Bartık'ın adresinde yapılan aramada, 2020 yılı içinde 6 ayrı hesaptan çok yüklü miktarda gelen paraların belgeleri de bulundu. Bartık, "suçtan kaynaklı mal varlıklarını aklama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN YURT DIŞINA ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Kara para akladığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntülerine TRT Haber ulaştı.