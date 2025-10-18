İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin'in Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'yiacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve devamında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'nin üst hakkını elinde bulundurduğu Bodrum Torba mevkiinde bulunan The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları belirlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe ve Şaban Kayıkçı yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Sezgin Baran Korkmaz ve Alpan Keskin hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken Şaban Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri adına kayıtlı Bodrum'da bulunan The Plaza Bodrum isimli otel ile şüpheli Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Öte yandan Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF'nin kayyım olarak atanmasına da karar verildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Haklarında adli kontrol kararı verilmesi talep edilen şüpheli Şaban Kayıkçı'nın 'konutu terk etmeme', diğer şüpheli Melike Yüksel'in ise 'imza atmak' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.