İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kara para soruşturmasında çarpıcı detay! Bodrum'daki otele böyle çöktüler
Güncel

Kara para soruşturmasında çarpıcı detay! Bodrum'daki otele böyle çöktüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma başlatmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, SBK Holding ve UNICO Sigorta'nın Bodrum Torba'da bulunan 75 bin metrekarelik turizm arazisinin “üst hakkı”nı devralarak yaklaşık 35 milyon avro tutarında haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Sabah18 Ekim 2025 Cumartesi 08:14 - Güncelleme:
Kara para soruşturmasında çarpıcı detay! Bodrum'daki otele böyle çöktüler
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, SBK Holding ve UNICO Sigorta'nın, Bodrum Torba'daki 75 bin metrekarelik turizm arazisi üzerindeki "üst hakkı"nı devralarak 35 milyon euro'luk haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Olay, Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 sonunda yaşadığı mali sıkıntılar sonrasında, Sezgin Baran Korkmaz'dan 25 milyon euro'luk yüksek faizli borç almasıyla başladı. Bu borç karşılığında arazi teminat gösterildi.

UNICO Sigorta'nın verdiği borç kısa sürede iki katına çıkarıldı. Belgelerde, hem 35 milyon euro nakit ödeme talep edildiği, hem de bir otelin "üst kullanım hakkı" üzerinden ek 35 milyon euro'luk taahhüt alındığı ifade edildi.

Böylece toplamda 60 milyon euro'luk geri dönüş hedeflendi. Sabah'ın haberine göre, soruşturma belgelerinde, 10 milyon euro tutarında 4 çekin "geri ödeme görünümü" oluşturmak amacıyla düzenlendiği, fakat fiili ödeme yapılmadığı, bu durumun tefecilik suçunu gizlemeye yönelik olduğu belirtildi.

Sezgin Baran Korkmaz

İddialara göre UNICO Sigorta, elde ettiği üst hakkını sırasıyla Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş., Free Petrol Ürün Paz. Tic. Ltd. Şti., META Solution GmbH (Avustralya) ve WL Hospitality Inc. (ABD) adlı şirketlere devretti. Bu devirlerin Ufuk Turizm'in bilgisi dışında gerçekleştiği öne sürüldü.

UNICO Sigorta'nın sigortacılık mevzuatına aykırı olarak turizm ve gayrimenkul faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle SEDDK'ya şikâyette bulunuldu. Mağdur şirket, taşınmazın devrinin engellenmesi ve mülkiyetin korunması için kayyum atanmasını talep etti.

Cihan Ekşioğlu

Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, UNICO Sigorta yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi. 5 kişi gözaltına alındı. TMSF, otel ve ilgili şirketlere kayyum olarak atandı.

Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye gözaltı kararı

Kara para aklama soruşturması! Paramount Otel'e kayyum atandı

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.