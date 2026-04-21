21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
  • Kara para ve rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Şüpheliler cezaevine gönderildi
Güncel

Kara para ve rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Şüpheliler cezaevine gönderildi

Antalya'nın Serik ilçesinde 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'rüşvet' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait toplam değeri 149 milyon lira olan araç arsa, tarla ve meskenlere de el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Denizin 1600 metre altında 40 yıldır sessizce bekleyen bir nükleer canavar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
