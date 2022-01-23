AA 23 Ocak 2022 Pazar 18:11 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 18:19

Kentte gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla etkisini artıran kar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, tüm araçların geçişine çift yönlü kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizlik çalışmasının ardından güzergah yeniden ulaşıma açılacak.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de tır geçişine Elmalık noktasından itibaren izin verilmiyor. Ekiplerce durdurulan tırlar, parklara ve kent merkezine yönlendiriliyor.

Bölgede kısa süre bekletilen diğer araçların geçişine de kar küreme araçlarının arkasında konvoy halinde izin veriliyor.

İŞTE KAPANAN YOLLAR

Konya Seydişehir - Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatıldı.

Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatıldı.

Kayseri - Malatya Yolu ulaşıma kapatıldı.

Pınarbaşı - Gürün, Pınarbaşı - Göksun ve Şarkışla - Pınarbaşı yolları ulaşıma kapatıldı.

Sivas - Erzincan yolu ulaşıma kapatıldı.

Kangal - Divriği - Arapgir yolu ulaşıma kapatıldı.

Zara - Refahiye yolu ulaşıma kapatıldı.

Kahramanmaraş - Gölsun yolu TIR trafiğine kapatıldı.

Taşkent - Sarıevler yolu ulaşıma kapatıldı.

Akşehir - Isparta yolu ulaşıma kapatıldı.

Kağızman - Ağrı yolu ulaşoıma kapatıldı.

Akçakoca - Düzce yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatıldı.

Antalya - Mersin yolu Gazipaşa - Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yozgat İl Sınırı - Yıldızeli - Sivas yolu ulaşıma kapatıldı.

Nevşehir - Aksaray yolu ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır - Siverek yolu ulaşıma kapatıldı.