İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2024 Cuma / 8 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6455
  • EURO
    34,8918
  • ALTIN
    2446.42
  • BIST100
    10431.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kara yollarındaki bayram yoğunluğuna 'akıllı' önlem
Güncel

Kara yollarındaki bayram yoğunluğuna 'akıllı' önlem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kurban Bayramı'nda yollarda yaşanacak olası yoğunluğu, akıllı ulaşım sistemlerini kullanarak azaltacak.

AA14 Haziran 2024 Cuma 14:59 - Güncelleme:
Kara yollarındaki bayram yoğunluğuna 'akıllı' önlem
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülke genelindeki 68 bin 655 kilometre yol ağında, KGM'nin sorumluluk alanlarında vatandaşların rahat seyahat edebilmelerini sağlamak ve trafik kazalarını en düşük seviyeye indirmek için ek personel ve araçlarla hizmet verilecek.

Yurt genelinde çalışmalar 1000 ekip, 5 bin personel, 1500 makine ve 4 bin kamerayla yürütülecek.

Muhtemel olumsuzluklara karşı 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğindeki personel kesintisiz hizmet sunacak.

Görüntü entegrasyon çalışmaları kapsamında Bolu Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ankara-Niğde Otoyolu'na ait görüntüler Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ndeki DLP ekranlardan izlenecek.

Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde, Kurban Bayramı tatili süresince, zorunlu haller dışında çalışmalara ara verilerek trafiğin aksamaması sağlanacak.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
  • bayram yoğunluğu
  • akıllı ulaşım sistemi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.