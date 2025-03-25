Karabağ şehitlerinin çocukları Türkiye'de! Bakan Göktaş ile bir araya geldiler

Bakan Göktaş, Azerbaycan'da faaliyet gösteren, "Zafer Şehit Aileleri Destek İçtimai Birliği"nin koordinasyonunda, Türk dünyası halkları, özellikle şehit aileleri arasında ilişkilerin ve birliğin güçlendirilmesi, ortak değerlerin tanıtılması amacıyla bir dizi etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye gelen şehit çocuklarını, Bakanlık Toplantı Salonu'nda ağırladı. Göktaş, şehitlerin emaneti çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler Azerbaycan'ın kahraman evlatlarının bizlere emanetisiniz. Sizlerle beraber olmak, burada misafir etmek bizler için çok çok kıymetli" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğine ve beraberliğine vurgu yapan Göktaş, "Türkiye ile Azerbaycan olarak biz her zaman gönül gönüle iki ülkeyiz. Aynı köklerden besleniyoruz. Sevincimizde de hüznümüzde de bir oluyoruz. Bu ziyaretler ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dostluğu, dayanışmayı daha da pekiştiriyor" diye konuştu.

Karabağ'da şehit düşen kahraman soydaşlarımızın bizlere emaneti kıymetli evlatlarımızı Bakanlığımızda ağırladık.



Vatanlarını korumak uğruna canlarını feda eden babalarının asaletini yüzlerinde taşıyan bu çocuklar, sorumluluğumuzun büyüklüğünü bir kez daha hatırlattı.



Onlar, bir... pic.twitter.com/5hjwPKUtse — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) March 25, 2025

Ziyaretlerinden dolayı çocuklara teşekkürlerini ileten Göktaş, Türkiye'den güzel hatıralarla, yeni kardeşlik hikayeleriyle dönmeleri temennisinde bulundu.

Zafer Şehit Aileleri Destek İçtimai Birliği Başkanı Sevinç Alizade Asgerhan da Bakan Göktaş'a teşekkürlerini ileterek, Karabağ'daki şehitler ve şehit çocuklarına ilişkin bilgi verdi.