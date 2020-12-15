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Karabağ zaferi sonrası önemli adım! İmzalar atılıyor

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Türkiye - Azerbaycan Doğalgaz Boru Hattı İmza Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Türkiye ile Azerbaycan arasında mutabakat zaptı imzalandı.

15 Aralık 2020 Salı 16:17 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 16:38
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Enerji Bakanı Fatih Dönmez Türkiye - Azerbaycan Doğalgaz Boru Hattı İmza Töreni'nde konuşma önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Anlaşma ile Iğdır'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne doğal gaz tedarikinin sağlanacak. Projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAK yetkili olacak.

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz projesinin hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki güçlü işbirliğinin derinleştirilip geliştirilmesinde önemli bir rol sağlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ettiği bildirildi.

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