Karabağ zaferinde önemli rol oynamıştı... Aliyev'den Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı'

15 Haziran 2021 Salı 19:30 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 19:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde yer alan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Karabağ Nişanı takdim edildi.

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı dünya gözü ile görmek nasip oldu... Sayın İlham Aliyev tarafından layık görüldüğüm Karabağ Nişanı'nı Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda aldım. Onur duydum!" ifadelerini kullandı.