İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2021 Salı / 5 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5631
  • EURO
    10,39
  • ALTIN
    510.047
  • BIST100
    1442.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karabağ zaferinde önemli rol oynamıştı... Aliyev'den Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı'
Güncel

Karabağ zaferinde önemli rol oynamıştı... Aliyev'den Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi. Baykar üretimi SİHA'lar Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde önemli rol oynamıştı.

15 Haziran 2021 Salı 19:30 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 19:30
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde yer alan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Karabağ Nişanı takdim edildi.

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı dünya gözü ile görmek nasip oldu... Sayın İlham Aliyev tarafından layık görüldüğüm Karabağ Nişanı'nı Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda aldım. Onur duydum!" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.