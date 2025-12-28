İSTANBUL 7°C / 1°C
Güncel

Karabük'te 112 köy yolu ulaşıma kapanmıştı: 86 tanesi tekrar ulaşıma açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 112 köy yolundan 86'sı, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

28 Aralık 2025 Pazar 14:24
Karabük'te 112 köy yolu ulaşıma kapanmıştı: 86 tanesi tekrar ulaşıma açıldı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dün itibarıyla 112 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Valilik koordinasyonunda yürütülen yoğun ve özverili çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 26'ya düşürüldüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın en kısa sürede sağlanması amacıyla, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 29 iş makinesiyle sahada görev yaptığı vurgulandı.

Çalışmaların özellikle acil sağlık, güvenlik ve temel ulaşım ihtiyaçları öncelenerek yürütüldüğü, Valilik takip ve koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından titizlikle sürdürüldüğüne değinilen açıklamada, vatandaşların kış şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yapılan uyarılara riayet etmeleri, yayla ve yüksek kesimler ile zorunlu olmadıkça kapalı ve riskli yollara çıkmamaları kaydedildi.

