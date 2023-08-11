İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0479
  • EURO
    29,7716
  • ALTIN
    1669.69
  • BIST100
    7580.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Karabük'te 1582 komando yemin etti

Karabük'te, komando uzman erbaş temel eğitimini tamamlayan bin 582 kursiyer için tören düzenlendi.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 14:23 - Güncelleme:
Karabük'te 1582 komando yemin etti
ABONE OL

Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki tören, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'in birlikleri ve katılımcıları selamlaması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, komando uzman erbaşlara bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Eğitimi birincilikle tamamlayan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Tuğgeneral Ertekin ve Vali Vekili Muhittin Gürel, başarılı erlere belge ve hediye verdi. Törende, askerler gösteri yaptı, mehteran bölüğü konser verdi.

Tören geçişinin ardından bin 582 komando uzman erbaş, yakınlarıyla kucaklaştı.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile diğer ilgililer katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.