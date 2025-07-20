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Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 07:03 - Güncelleme:
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
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M.Y.Ç. idaresindeki 41 KD 413 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda Ş.K'nin kullandığı 78 BJ 197 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 78 BJ 197 plakalı otomobil devrildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki A.B.Ç, P.E.Ç. (2), B.K, C.G. ve R.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.K. ve B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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