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Karabük'te ciğerlerimiz yandı: Soğutma çalışmaları sürüyor

Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınları bölgelerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Karabük'te ciğerlerimiz yandı: Soğutma çalışmaları sürüyor
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Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Temmuz Çarşamba Safranbolu Çavuşlar köyü ile Ovacık Kışla köyünde başlayan ve 28 Temmuz Pazartesi günü merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınlarının, tüm kurumların koordineli çalışmaları ve sahadaki ekiplerin özverili mücadelesiyle kontrol altına alındığı belirtildi.

Safranbolu Çavuşlar ve Ovacık Kışla köylerinde başlayan orman yangınlarına, orman işletme müdürlükleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, Devlet Su İşleri, Karayolları, jandarma, kolluk birimleri, Kardemir, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve çevre illerden gelen destek ekipleri tarafından 21 helikopter, 2 uçak, 575 araç ve bin 894 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez ilçemize bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınına ise yine aynı kurumların ve kuruluşların katılımıyla 4 helikopter, 188 araç ve 508 personelle müdahale edilmiş, yangın gece saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla, ilgili köy ve mahallelerde güvenlik gerekçesiyle tahliyeler gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımızın can güvenliği öncelikli olarak sağlanmıştır. Yangınların söndürülmesinde emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllülere ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

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