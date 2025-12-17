İSTANBUL 14°C / 5°C
  • Karabük'te çöp ev vakası: 10 kamyon atık çıktı
Güncel

Karabük'te çöp ev vakası: 10 kamyon atık çıktı

Karabük'te mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bir eve giden belediye ekipleri, ev ve bahçeden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkardı.

17 Aralık 2025 Çarşamba 16:42
Karabük'te çöp ev vakası: 10 kamyon atık çıktı
Olay, 100. Yıl Mahallesi 1033 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Mustafa T.'ye ait evden uzun süredir kötü kokuların gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu ilgili birimlere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ile Karabük Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, eve girdiklerinde salon, yatak odası, mutfak ve banyo dahil tüm alanların çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Odalar içinde biriken çöplerin kullanım alanlarını tamamen kapladığı, hijyen şartlarının ortadan kalktığı belirlendi. Evin bahçesi ve bina çevresinin de çöplerle kaplı olduğu görüldü.

Temizlik çalışmaları kapsamında ev ve bahçeden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı. Bölgedeki görüntüler dron ile kaydedildi.

Baba Nuri T., oğlunun askerden döndükten sonra psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti.

