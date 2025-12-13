İSTANBUL 14°C / 8°C
  • Karabük'te dehşet manzara: Aranıyordu cesedi bulundu
Güncel

Karabük'te dehşet manzara: Aranıyordu cesedi bulundu

Karabük'te bir otelden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Abizer Y, yapılan arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda yaşamını yitirmiş halde bulundu.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Karabük'te dehşet manzara: Aranıyordu cesedi bulundu
Kentteki bir otelden dün hastaneye gitmek üzere ayrılan Abizer Y'nin (29) geri dönmemesi üzerine dini nikahlı eşi S.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Aracının, Kapullu ile 5000 Evler Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda olduğu tespit edilen Abizer Y, ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Abizer Y'nin cesedi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Y.A. gözaltına alındı.

