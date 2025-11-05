İSTANBUL 19°C / 14°C
Güncel

Karabük'te facianın eşiğinden dönüldü: Alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

5 Kasım 2025 Çarşamba 10:22
Karabük'te facianın eşiğinden dönüldü: Alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Ergin Değirmenci idaresindeki 34 YK 8008 plakalı İstanbul-Kastamonu seferi yapan yolcu otobüsü, Karabük-Ankara kara yolu Aslanlar mevkisindeyken motor kısmından alev çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede otobüsü saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Otobüs şoförü Ergin Değirmenci, gazetecilere, İstanbul'dan geldiğini, Karabük, Safranbolu, Azdavay istikametine gittiğini anlattı.

Değirmenci, 200 metre geride araçta koku hissettiğini belirterek, "200 metre sonra durdum. Baktım araç motor kısmından yanmaya başladı. Yolcuları tahliye ettim. İtfaiyeyi aradım. Sağ olsun jandarma, polis, itfaiye ve AFAD geldi. Gördüğünüz gibi araç bu durumda. Herhangi bir can kaybı yok. 30 kişi vardı. Hepsini tahliye ettik, personel de dahil ama aracı kurtaramadık." ifadelerini kullandı.

