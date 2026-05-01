İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1834
  • EURO
    53,0823
  • ALTIN
    6630.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Karabük'te feci kaza: Refüje çarpan araç hurdaya döndü! Can kaybı ve yaralı var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 11:12 - Güncelleme:
ABONE OL


Recep Ç. (53) idaresindeki 34 VR 6848 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Ayşe Ç'nin (76) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Recep Ç. ile yolcular Hasan Ç. (84) ve Hamide A. (60) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Ç. ile Hamide A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ayşe Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.