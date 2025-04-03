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Karabük'te feci kaza! Tırla otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Karabük'te tırla çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 21:04 - Güncelleme:
Karabük'te feci kaza! Tırla otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
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Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aziz Uluışık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üç kişinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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