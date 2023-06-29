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Karabük'te feci olay! Gelinini öldürdü

Karabük'te bir kişi, gelinini tabancayla ateş ederek öldürdü.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
Karabük'te feci olay! Gelinini öldürdü
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Alınan bilgiye göre, "cinsel istismar" suçlamasıyla girdiği infaz kurumundan tutuksuz yargılanmak üzere geçen hafta tahliye edilen Tarık Ç, eşi G.Ç, oğulları S.Ç ve M.Ç ile gelini Karbeyaz Ç'nin (19) yaşadığı Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki eve gitti.

Müstakil binanın 3. katındaki daireye tırmanarak balkondan içeri giren Tarık Ç, hapse girmesinden sorumlu tuttuğu ailesiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Tarık Ç, tabancayla ateş ederek gelinini yaraladı. Evdekilerin müdahale ederek etkisiz hale getirdiği zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrollerde Karbeyaz Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin bir süre sonra yakaladığı Tarık Ç. emniyetteki işlemleri sürüyor.

İfadesinde, yaklaşık 3 ay önce S.Ç. ve Karbeyaz Ç. ile düğün meseleleri nedeniyle aralarında sıkıntı yaşandığını öne süren zanlının, iftira atarak cezaevine girmesine neden olduğunu iddia ettiği oğlu ve gelini ile kendi eşini öldürmek maksadıyla ikamete gittiğini, tabancayla gelinini vurduktan sonra yaşanan arbededen yararlanarak kaçtığını anlattığı öğrenildi.

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