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  • Karabük'te gencin arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor
Güncel

Karabük'te gencin arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
Karabük'te gencin arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor
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İstanbul'a gideceğini belirterek evden ayrılan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ın (23) bulunmasına yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

En son Safranbolu Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde görüldüğü belirlenen Duras için yürütülen çalışmalara jandarma, polis, UMKE ekipleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler katılıyor.

Bölgedeki arama faaliyetleri 57 personel, 19 araç, dron ve iz takip köpeğiyle yürütülüyor.

Bu arada, Duras'ın bulunması için başlatılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 50 kilometrekarelik alanın tarandığı belirtildi.

  • Kayıp öğrenci
  • Safranbolu arama
  • Karabük kriz

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