İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2022 Pazartesi / 29 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5988
  • EURO
    18,3863
  • ALTIN
    987.518
  • BIST100
    3977.51
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karabük'te görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Güncel

Karabük'te görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

Karabük'te görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Keven yaşamını yitirdi.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
Karabük'te görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
ABONE OL

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında çalışan Keven (42), sabah saatlerinde görevi başındayken aniden rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Keven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizinden öldüğü belirlenen Keven için Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törende özgeçmişi okunan Keven ve şehitler için dua edildi.

Keven'in Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

Törene, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve askeri personel de katıldı.

  • Karabük
  • Turgay Keven
  • Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Keven

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.