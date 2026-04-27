Karabük'te kahreden kaza... Minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te yaşanan trafik kazası bir ailenin yüreğini yaktı. Cumhuriyet Mahallesi'nde minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
MİNİBÜS 3 YAŞINDAKİ AYBARS'A ÇARPTI
Y.S. idaresindeki minibüs, Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de Aybars P'ye (3) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çocuğun cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü ise polis merkezine götürüldü.