  Karabük'te kahreden kaza... Minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Karabük'te kahreden kaza... Minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün çarptığı 3 yaşındaki Aybars P. olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı, minibüs sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 21:08
Karabük'te yaşanan trafik kazası bir ailenin yüreğini yaktı. Cumhuriyet Mahallesi'nde minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MİNİBÜS 3 YAŞINDAKİ AYBARS'A ÇARPTI

Y.S. idaresindeki minibüs, Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de Aybars P'ye (3) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çocuğun cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü ise polis merkezine götürüldü.

  • Karabük trafik kazası
  • çocuk ölümü
  • minibüs kazası
  • Cumhuriyet Mahallesi
  • Aybars P

