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Karabük'te kayıp Yaşar Dursun 10 gündür aranıyor

Safranbolu'da yaşayan 77 yaşındaki Yaşar Dursun'dan 10 gündür haber alınamıyor. Dursun'un, eşek satın almak için Bartın'ın Ulus ilçesine gittiği öğrenildi. Ailesinin jandarmaya yaptığı kayıp ihbarı üzerine, Dursun'un bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
Karabük'te kayıp Yaşar Dursun 10 gündür aranıyor
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Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde eşiyle yaşayan Yaşar Dursun (77), 10 gün önce evden çıkarak Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı bir köyden eşek satın almaya gitti. Geri dönmeyen Dursun'un yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Dursun'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Karabük ve Bartın jandarma, AFAD ve gönüllüleri, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinden oluşan ekipler, köyün çevresinde arama tarama faaliyeti yapıyor.

Öte yandan Dursun'un en son Ulus ilçesine bağlı Kayabaşı köyü yakınlarında görüldüğü, aramalar sırasında Dursun'un satın aldığı değerlendirilen eşeğin aynı köy yakınlarında ölü bulunduğu öğrenildi.

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