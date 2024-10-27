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Karabük'te Kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Karabük'te motosiklet ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

AA27 Ekim 2024 Pazar 07:19 - Güncelleme:
Karabük'te Kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Hakan K. (24) idaresindeki 78 ACA 227 plakalı motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü altındaki yaya geçidinden 78 ABR 937 plakalı motorlu bisikletiyle geçmeye çalışan İsmail A. (35) ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 78 ABR 937 plakalı motorlu bisiklet sürücüsünün eşi Tuğçe A. (24) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastaneye kaldırılan İsmail A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

78 ACA 227 plakalı motosiklet sürücüsü Hakan K'nin ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan geri alındığı öğrenildi.

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