İSTANBUL 35°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2024 Pazartesi / 16 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0888
  • EURO
    36,0483
  • ALTIN
    2558.09
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Güncel

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:40 - Güncelleme:
Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
ABONE OL

Üniversite Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve geçmişte Karabükspor taraftar grubu "Mavi Ateş"in amigoluğunu yapan Kemal Öztürk'ten (41) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Öztürk'ü yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.