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Karabük'te korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 02:18 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 02:18
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Yaşar Sancaktar idaresindeki 37 ABL 556 plakalı otomobil, Eflani-Pınarbaşı kara yolunda Raşit Koçoğlu (65) yönetimindeki 37 JA 207 plakalı pikap ile çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü Yaşar Sancaktar olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Yusuf ve Emre Sancaktar (16) ile pikapın sürücüsü ve yanında bulunan Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem (52) ve Nural Güngör (51) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Yusuf Sancaktar hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Eflani Kaymakamı Ahmet Tan ile Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul olay yerine gelerek bilgi aldı.

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