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Karabük'te korkunç kaza! 2 ölü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 02:14 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 02:14
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Fehmi Ateşcan (55) idaresindeki 67 AH 726 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Şahbey Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin, yaklaşık 30 metre aşağıya devrilmesi nedeniyle ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu ulaştığı sürücü ve otomobildeki Hüseyin Gücük'ün (59) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halat yardımıyla yukarıya çıkarılan cesetler, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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