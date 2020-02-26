İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1569
  • EURO
    6,7015
  • ALTIN
    323.911
  • BIST100
    115171
Güncel

Karabük'te ''koronavirüs'' iddiaları

Karabük Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü iddialarını yalanladı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba23:16 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 23:16

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Karabük'ün koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimizin koronavirüs hastalığı nedeniyle karantinaya alındığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı öğrenilmiştir. İlimizde şu ana kadar hiçbir sağlık kuruluşumuza koronavirüs hastalığı şüphesi ile başvuru olmamıştır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bu hastalıkla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek herhangi bir durum olmadığını belirtir, tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

MSB: Mehmetçik, vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı
314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

Oksijene ihtiyaç duymuyor, uzaylıya benziyor
Oksijene ihtiyaç duymuyor, uzaylıya benziyor

Oksijene ihtiyaç duymuyor, uzaylıya benziyor

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.