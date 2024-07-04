İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5706
  • EURO
    35,262
  • ALTIN
    2469.34
  • BIST100
    10798
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Karabük'te orman yangını

Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Karabük'te orman yangını
ABONE OL

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü Üzümcük Mahallesi arasındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Alevlere 1 iş makinesi, 16 arazöz, 4 su tankeri ve 60 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Havadan müdahalede zorlukların yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.