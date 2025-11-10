İSTANBUL 22°C / 14°C
Karabük'te otomobil dereye uçtu... 1 can kaybı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 01:42
Karabük'te otomobil dereye uçtu... 1 can kaybı
O.D. idaresindeki 34 VJ 6190 plakalı otomobil, Bahçepınar Mahallesi ile Yeni Mahalle'yi bağlayan köprü girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki U.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yolcu U.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü O.D'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, sürücü O.D'nin 1,72 promil alkollü olduğu öğrenildi.

