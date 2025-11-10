Karabük'te otomobil dereye uçtu... 1 can kaybı

O.D. idaresindeki 34 VJ 6190 plakalı otomobil, Bahçepınar Mahallesi ile Yeni Mahalle'yi bağlayan köprü girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki U.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yolcu U.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü O.D'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, sürücü O.D'nin 1,72 promil alkollü olduğu öğrenildi.