Güncel

Karabük'te otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen cipteki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

AA16 Kasım 2025 Pazar 20:46 - Güncelleme:
Karabük'te otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var
E.K. (40) idaresindeki 78 ABL 497 plakalı cip, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Sabiha K. (35) ve Yusuf Berat K'nin (7) kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi, sürücü ile araçtaki İ.K. (30), A.K. (13), R.E.K. (6), H.N.K. (17), Z.K. (14) ve M.K. (66) yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

