İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Güncel

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 07:06 - Güncelleme:
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
ABONE OL

K.G. idaresindeki 78 AC 813 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda Mısır uyruklu S.M. yönetimindeki 78 MA 0860 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada 36,5 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü S.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ve kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.