18 Şubat 2026 Çarşamba
Güncel

Karabük'te soba faciası: Hastaneye kaldırılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te karbonmonoksit gazından etkilenen çiftten biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 16:03
Karabük'te soba faciası: Hastaneye kaldırılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
Atatürk Mahallesi'nde 16 Şubat'ta sobadan sızan gazdan zehirlenerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Zekeriyya E, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Zekeriyya E'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken özel hastaneye sevk edilen eşi Z.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cenaze, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköy köyü Merkez Camisi'nde yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Önceki gün, Atatürk Mahallesi Gürses Sokak'ta yaşayan babası Zekeriyya E. (62) ile annesi Z.E'den (60) haber alamayan kızları, çifti evlerinde baygın halde bulunca sağlık ekiplerinden yardım istemiş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen karı koca, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

