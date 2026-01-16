İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2864
  • EURO
    50,2666
  • ALTIN
    6384.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Karabük'te tarihi cami alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında tarihi cami kullanılamaz hale geldi.

AA16 Ocak 2026 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Karabük'te tarihi cami alevlere teslim oldu
ABONE OL

Ovaşeyhler köyü Gemicioğlu Mahallesi'ndeki ahşap Elekler Camisi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Eflani ve Safranbolu belediyeleri itfaiye ekipleri, jandarma ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

Yangın sırasında cuma namazını kılmak için camide bulunanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.

Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bulut, AA muhabirine, yangının cuma namazı sırasında çıktığını, 450 yıllık caminin vakıflara kayıtlı olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.