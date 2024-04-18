İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5379
  • EURO
    34,792
  • ALTIN
    2494.16
  • BIST100
    9524.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 4 ev tahliye edildi
Güncel

Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 4 ev tahliye edildi

Karabük'te toprak kayması nedeniyle 4 ev boşaltıldı.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 4 ev tahliye edildi
ABONE OL

Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta 4 müstakil evin olduğu yamaçta, toprak kayması nedeniyle istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Heyelanda kopan parçalar, kimsenin bulunmadığı tek katlı bir evin çatısına zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, heyelan riski taşıyan 4 evin boşaltılmasına karar verildi.

Polis de toprak kaymasının yaşandığı bölgeye şerit çekerek önlem aldı.

Evlerini boşaltan vatandaşlar, daha sonra akrabalarının yanlarına yerleştirildi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Erdoğan Yeltepe, gazetecilere, Karabük Valiliği tarafından 4 evin boşaltılmasına karar verildiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.