Güncel

Karabük'te zehir tacirlerine geçit verilmedi

Karabük'te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 farklı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

IHA28 Kasım 2025 Cuma 10:38 - Güncelleme:
Karabük'te zehir tacirlerine geçit verilmedi
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde yapılan faaliyetlerde şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 12 adet farklı ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 791 adet sentetik ecza hap, 34,27 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 20,23 gram sentetik kannabinoid, bin 600 adet kilitli şeffaf poşet ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

