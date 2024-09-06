İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2024 Cuma / 3 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9761
  • EURO
    37,7272
  • ALTIN
    2725.64
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karabük'te zehirli örümcek paniği: Bebeklerin dikkatli olması gerekir
Güncel

Karabük'te zehirli örümcek paniği: Bebeklerin dikkatli olması gerekir

Karabük'te zehirli örümceklerden 'argiope lobata' türüne rastlandı. 100. Yıl Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde görülen örümcek nedeniyle itfaiye ekibinden yardım istendi.

AA6 Eylül 2024 Cuma 20:52 - Güncelleme:
Karabük'te zehirli örümcek paniği: Bebeklerin dikkatli olması gerekir
ABONE OL

İhbar üzerine harekete geçen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, örümceği kavanoza aldı.

Yapılan incelemede bu türün zehirli örümceklerden "argiope lobata" olduğu belirlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, AA muhabirine, bu türün Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülmeye başlandığını söyledi.

İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ DEĞİL

Güngöroğlu, "argiope lobata" türüne Türkiye'de genellikle Akdeniz bölgesinde rastlandığına, ağlarını zikzak şeklinde ördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oldukça iri örümceklerdir. Erkekleri 6 santimetre civarındayken dişileri erkeklerin yaklaşık 4 katı uzunluğa, 25 santimetreye erişebilir. Zehirli örümceklerdir fakat insanlar için tehlikeli bir tür olarak kabul edilmezler. Yine de bebeklerin, sağlık sorunları bulunan yetişkinlerin veya örümcek ısırığına karşı hassasiyeti olan bireylerin dikkat etmesi gerekir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.