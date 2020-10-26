Karaburun 'hayalet ağlardan' arındırılıyor

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:13 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:13

Ege'nin sakin ilçelerinden Karaburun son yıllarda dalış turizmiyle dikkati çekiyor. Yapay resiflerin yanı sıra zengin su altı habitatıyla bilinen ilçedeki 17 dalış merkezi, yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.

Karaburun'da dalgıçlara bazen yunuslar, bazen akya sürüleri eşlik ediyor. Mürenden orfoza, deniz tavşanından ahtapota yüzlerce çeşide ev sahipliği yapan bölgede, "hayalet ağlar" ise doğal güzelliğe gölge düşürüyor.

Bölgede bulunan yapay resiflerdeki hayalet ağlar genellikle dalış okullarının eğitmenleri tarafından temizleniyor.

Denizi temizlemek için dalan ekipler, kimi zaman bir yengeci, kimi zaman bir balığı özgürlüğüne kavuşturuyor.

- YILDA 15 DALIŞ, TEMİZLİK İÇİN

Dalış eğitmeni Hamdullah Aras, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır Karaburun Dalış Merkezini işlettiğini belirtti.

İlçenin dalış turizmi açısından her geçen yıl daha da tanındığına işaret eden Aras, binlerce insanın Karaburun'u dalış turizmi için ziyaret ettiğini dile getirdi.

Bazen olumsuz durumlarla da karşılaştıklarını anlatan Aras, bunların başında da deniz dibindeki "hayalet ağ"ların geldiğini kaydetti.

Sorumsuz kişilerin avlanmak için attıkları ya da çıkaramadıkları ağların denizin içinde yaşamı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Aras, "Biz bunları temizlemezsek onlarca yıl orada canlı yaşamına zarar verecek. Ağdan kurtardığımız deniz canlıları var ama kurtaramadıklarımız da var. Çıkarttığımız ağlarda, onlarca balık ve yengeç ölüsü görüyoruz." dedi.

Dalış okulları olarak zaman buldukça hayalet ağ temizlemek için daldıklarını aktaran Aras, "Hem canlılar hem de dalan dalgıçlarımız riske girmesin diye bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Yılda yaklaşık 15 dalışımızı sadece hayalet ağları temizlemek için yapıyoruz. Biz temizledikçe birileri ağ atıyor. Sürekli yapay resiflerden, ağ temizliyoruz." diye konuştu.

Aras, yapılan araştırmalarda 100 metre ağın yaklaşık 300 deniz canlısının yaşamını yitirmesine neden olduğunun belirlendiğini de sözlerine ekledi.