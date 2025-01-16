İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4384
  • EURO
    36,6409
  • ALTIN
    3093.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karaburun ve Çeşme açıklarında 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

Karaburun ve Çeşme açıklarında 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 22:29 - Güncelleme:
Karaburun ve Çeşme açıklarında 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 20'si çocuk 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.